Министерство финансов США предложило конгрессу выделить 916 млрд долларов на экстренные меры стимулирования экономики в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, передает ТАСС.

«От имени президента я представил предложение на 916 млрд долларов, что является несколько более крупным пакетом, чем двухпартийное предложение на 908 млрд долларов», — заявил он по итогам встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

В начале декабря в конгрессе был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики в размере 908 млрд долларов, который подготовила группа членов сената, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.



Контролируемая демократами палата представителей и сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить 2 трлн долларов, а республиканцы настаивают на 500 млрд. К настоящему времени американская администрация с согласия конгресса ассигновала на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой США.