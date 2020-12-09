Сайты негосударственных пенсионных фондов, которые имеют лицензию Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче «Яндекса». Об этом в среду объявил регулятор, пояснив, что рядом с названием стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ».
«Маркировка сайтов помогает гражданам выбирать в онлайн-пространстве легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России. Работа таких организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг», — подчеркивается в релизе.ЦБ напоминает, что начал проект по маркировке совместно с «Яндексом» в 2017 году. Первыми были промаркированы сайты микрофинансовых организаций, затем страховщиков, банков и других участников финансового рынка.