Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду поддержал поправку единороссов о невозможности снижения минимального размера труда (МРОТ).

«Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в текущем году», — говорится в тексте поправки.