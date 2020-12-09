Интернет-платформа Ozon в результате IPO (первичного публичного предложения акций) и частного размещения выпустила 42,45 млн новых акций и привлекла в общей сложности 1,27 млрд долларов, или 1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров, передает ТАСС.

«Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере 1,27 млрд долларов (чистая выручка в размере 1,2 млрд долларов). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций», — отмечается в сообщении компании.



АФК «Система» и Baring Vostok по итогам IPO интернет-ретейлера получили 33,1% и 33% его акций соответственно.