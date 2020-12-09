Корпорация МСП за период с 2017 по 2020 год выдала гарантий стартапам на сумму 12,9 млрд рублей, гарантийная поддержка корпорации позволила субъектам МСП получить необходимое финансирование на общую сумму свыше 25 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации. Финансирование предоставлено 64 субъектам МСП в рамках 84 кредитных линий. В настоящее время в работе у корпорации находятся 26 стартапов с общим объемом гарантийной поддержки более 3,8 млрд рублей.

Наибольший спрос на гарантийную поддержку Корпорации МСП приходится на обрабатывающее производство, биотехнологии, сферу производства и распределения электроэнергии, газа и воды, отрасль сбора, обработку и утилизацию отходов, информационные технологии, фармацевтику, здравоохранение, робототехнику, транспорт и станкостроение.

Объем гарантийной поддержки бизнеса достиг 315 млрд рублей Об этом сообщил гендиректор – председатель правления АО «Корпорация МСП» Александр Браверман.

География стартап-проектов, получивших поддержку, представлена регионами Центрального федерального округа, Приволжского ФО, Дальневосточного ФО, Северо-Западного ФО, Сибирского ФО и других округов.

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за период с 2017 по 2020 год заключил 58 кредитных договоров с субъектами МСП, реализующими стартап-проекты, на общую сумму около 18 млрд рублей. Для поддержки стартапов банк разработал специализированный кредитный продукт, в рамках которого субъект МСП может получить кредит на сумму до 2 млрд рублей на срок до 84 месяцев по ставке 7,75% годовых. В настоящее время в МСП Банке на рассмотрении находятся около 20 стартап-проектов общим объемом финансовой поддержки более 4 млрд рублей.