Банк ДОМ.РФ ввел новый вклад «Доходная зима».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 4,3—4,6% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.

Дополнительные взносы принимаются в течение первых 15 дней с даты заключения договора. Частичное снятие средств не предусмотрено.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.

Депозит можно открыть как в отделении банка, так и дистанционных каналах обслуживания — на сайте кредитной организации или мобильном приложении. При дистанционном оформлении продукта предусмотрена повышенная ставка.

