Россияне в сентябре снизили чистый спрос на наличную иностранную валюту, свидетельствуют данные Банка России. «В сентябре 2020 года на внутреннем рынке отмечалось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, которое было обусловлено более высоким предложением наличной иностранной валюты на рынке при относительно стабильном спросе на нее», — отмечается в опубликованном в среду, 9 декабря, «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2020 года» .

Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в сентябре по сравнению с августом текущего года на 3% и составил 3,6 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Спрос населения на доллары уменьшился на 5%, на европейскую валюту — вырос на 3%, составив 2,5 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной инвалюты в уполномоченных банках по сравнению с августом практически не изменился и составил 1,7 млрд долларов. Долларов было куплено на 2% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 10% больше. С валютных счетов в банках в сентябре было снято 1,9 млрд долларов в эквиваленте (на 6% меньше, чем месяцем ранее).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) по сравнению с августом увеличилось на 8% — до 2,6 млрд долларов. Совокупное предложение физлицами долларов выросло на 13%, евро — сократилось на 2%, до 1,9 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.

В сентябре 2020 года россияне продали банкам 1 млрд долларов наличной валюты (плюс 11% к августу). Продажи долларов выросли на 20%, европейской валюты — уменьшились на 8%. На свои валютные счета физлица зачислили 1,6 млрд долларов в эквиваленте (плюс 7%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем на 22% и составил 1,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 34%, на евро — вырос на 14%.

