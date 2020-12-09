Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных являются самыми востребованными на сегодняшний день в России, следует из доклада «Будущее рабочих мест», подготовленного Всемирным экономическим форумом совместно с образовательной платформой Coursera.

Есть высокий спрос также на специалистов по большим данным, разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов по работе с клиентами в оптовой торговле и на производстве. Наиболее популярными на российском рынке являются навыки, связанные с машинным обучением, программированием на Python, Sql, Javascript. Как уточнили в пресс-службе платформы, список востребованных специальностей и навыков составлен на основе данных 2 млн учащихся Coursera из России.

Роструд планирует перевести услугу по поиску работы в электронный вид Об этом заявил глава департамента по цифровизации Роструда Виталий Лосев.

Из доклада следует, что в будущем году 80,6% российских работодателей планируют кардинально повысить уровень цифровизации в связи с пандемией. Недавнее исследование компании IDC показывает, что внедрение обучения для всех сотрудников организации позволяет выйти на 746% окупаемости инвестиций за три года, отметили в пресс-службе сервиса.

Также отмечен рост спроса на навыки в сфере бизнеса, технологий и науки о данных. Самыми популярными курсами в 2020 году среди сотрудников компаний со всего мира стали «Программирование для всех (начало работы с Python)» и «Введение в науку о данных с использованием Python» от Мичиганского университета, «Нейронные сети и глубокое обучение» и «ИИ для всех» от компании Deeplearning.ai, «Разработка программного обеспечения по методологии Agile» от университета Миннесоты. Список составлен на основе данных более 340 тыс. сотрудников организаций, обучающихся на Coursera.