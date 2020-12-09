Программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых нужно продлить после 1 июля 2021 года для выполнения плана по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Если нам необходимо выполнить указ президента и построить в общей сложности до 2030 года порядка 1 миллиарда квадратных метров, то, конечно, эту программу надо продлевать и работать над снижением процентной ставки в целом в стране», — сказал он на конференции РБК «Рынок недвижимости — 2020».

Напомним, программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать в апреле и должна была завершиться в конце ноября, однако правительство продлило ее до 1 июля 2021 года.



В ЦБ неоднократно заявляли, что повышение цен на жилье, опережающее инфляцию и рост доходов населения, в некоторых регионах уже нивелировало эффект от льготной программы и снижения ставок. Глава регулятора Эльвира Набиуллина призывала своевременно завершить программу льготного ипотечного кредитования, чтобы избежать формирования «пузырей» на этом рынке. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев также отмечал, что льготная ипотека под 6,5% не будет вечной.