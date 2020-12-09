Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5—6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога, с июля сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством. Он также обратил внимание, что НДФЛ — региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.

Оформление вычетов НДФЛ с января могут упростить После внесения поправок для получения денег от государства не потребуется подавать декларацию.

Динамика поступлений от НДС, по словам Вольвача, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий. «Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии», — заключил Вольвач.