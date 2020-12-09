Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, позволяющую размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в ЦБ РФ в драгоценных металлах. Документ оформлен как поправка ко второму чтению законопроекта о зачислении штрафов с платных дорог в Федеральный дорожный фонд. Соответствующая поправка, инициированная правительством РФ, вносится в Бюджетный кодекс РФ.

Ранее Минфин подготовил законопроект, предлагающий разрешить размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах. Минфин предлагал расширить перечень активов, в которых могут размещаться средства фонда, дополнив пункт «депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке» словами «в том числе в драгоценных металлах».

Минфин предлагает разрешить вкладывать средства ФНБ в драгметаллы Изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.

Согласно позиции Минфина, изменения направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в ЦБ РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными «защитными» активами. Кроме того, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития России и Банком России, говорилось в пояснительной записке к подготовленному Минфином законопроекту.