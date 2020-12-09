Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 1 июля 2021 года отсрочки для бизнеса и пенсионеров по выплате долгов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Также продлевается до 1 мая 2021 года срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.

Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность, отмечается в пояснительной записке к закону.

ГД утвердила во втором чтении продление отсрочки для бизнеса и пенсионеров по выплате долгов Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, представляя законопроект депутатам, рассказал, что «данной законодательной инициативой предлагается продлить действие принятого весной федерального закона, который позволяет отдельным категориям должников — субъектам МСБ и пенсионерам — получить рассрочку по исполнительным производствам, если они предъявлены к принудительному исполнению до 1 октября этого года, на 12 и 24 месяца соответственно. Имеются в виду случаи принудительного взыскания задолженности по кредитам, займам, и исполнительных производств имущественного характера, которые образовались в период пандемии».

Пискарев напомнил, что речь идет о должниках — субъектах МСБ, которые могут получить отсрочку не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года по долгам, не превышающим 15 млн рублей, и пенсионерах, которые могут отсрочить выплату долгов не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года по долгам не более 1 млн рублей.