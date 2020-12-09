Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших АО «Акционерная страховая компания «Росмед», к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 558 млн рублей. Сообщение об иске, поданном 7 декабря этого года, опубликовано на сайте АСВ в среду, 9 декабря.

Столичный арбитраж в апреле 2018 года принял решение о банкротстве АСК «Росмед», чьи страховые лицензии Банк России сначала приостановил, а затем отозвал в декабре 2017-го. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Иск на 558 млн рублей подан в отношении Астахова И. В., Бреднева В. А., Васильева С. В., Гукова Р. И., Кузнецова А. С., Кузнецовой Е. Н., Лопатко А. М., Рейслера И. М., Ченцова М. С., ООО «ИнжПроф», ООО «Каскад» и ООО «ЭНСЗ», указано в сообщении агентства.

Согласно данным на сайте рухнувшей компании, Вячеслав Бреднев, Александр и Елена Кузнецовы, ООО «ИнжПроф», ООО «Каскад», ООО «Эксплуатация недвижимости Северо-Запад» входили в число ее акционеров. Руководителем и владельцем последней компании в ЕГРЮЛ значится Михаил Ченцов, руководителем и владельцем ООО «ИнжПроф» — Александр Лопатко. Роман Гуков был генеральным директором и главным бухгалтером АСК «Росмед», Илья Рейслер — одним из заместителей гендиректора. Сергей Васильев вместе с Бредневым и Кузнецовыми входил в совет директоров (по последней информации Банки.ру, Бреднев возглавлял совет).

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими страховую организацию лицами совершались, в частности, «действия по отчуждению имущества, в том числе в пользу аффилированных лиц, без равноценного встречного исполнения; безосновательному перечислению денежных средств, в том числе в пользу аффилированных лиц», отмечают в АСВ.



Ранее Центробанк сообщал о выявлении в действиях бывшего руководства и собственников компании «Росмед» признаков вывода активов путем совершения операций с недвижимым имуществом, а также реализации третьим лицам ликвидных активов страховщика. Также были выявлены факты хищения и злоупотребления полномочиями путем заключения договоров займа и уступки прав требования. Кроме того, временная администрация установила, что в условиях неисполнения обязательств перед контрагентами страховая компания заключала сделки, ухудшающие ее финансовое положение. Информация была направлена правоохранителям.