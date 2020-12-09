Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC.

«Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелек» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты», — говорится в релизе.