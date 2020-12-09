Госдума приняла в третьем чтении закон, откладывающий до 1 апреля 2021 года срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Действующее законодательство запрещает продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО с 1 января следующего года.

Законом также разрешается предустановка на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. При этом порядок введения перечня соответствующих программ должен определяться Кабмином РФ.

Начало обязательной предустановки российского софта на гаджеты могут перенести на апрель Прорабатываются варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников, отметили в Минцифры.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», портал госуслуги и платежная система «Мир». Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.