Московский Кредитный Банк совместно с компанией «Связной» запускает новый сервис — оформление неперсонализированных кредитных карт «Можно больше» в магазинах «Связной». Услуга доступна на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как уточняется в сообщении МКБ, оформить кредитный продукт в магазинах «Связной» может любой совершеннолетний гражданин России, имеющий регистрацию по месту жительства на территории страны и стабильный источник дохода. Для этого достаточно представить паспорт и заполнить заявление-анкету. «После подачи заявки и в случае одобрения от банка процесс получения карты займет не более 20 минут. Клиент тут же получит неперсонализированную пластиковую карту, которой можно пользоваться практически сразу», — отмечают в банке.



Лимит по кредитной карте составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, процентная ставка — от 21% годовых в рублях. Льготный период погашения — до 123 календарных дней. Срок установления лимита кредитования — до двух лет с даты подписания заемщиком договора.