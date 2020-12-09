Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам одиннадцати месяцев составил 47,9 млрд долларов, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2020 года» .



«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января — ноября 2020 года возросло до 47,9 млрд долларов США с 27 млрд долларов США в сопоставимом периоде прошлого года. Определяющим стало сокращение обязательств перед нерезидентами как банков, так и прочих секторов, годом ранее показатель сформировался за счет банков, нарастивших свои иностранные активы и снизивших внешние обязательства», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Ранее Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году с 25 млрд до 53 млрд долларов. По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов.

По предварительной оценке Банка России, в январе — ноябре 2020 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сложилось в размере 29,1 млрд долларов США против 65,7 млрд долларов США в сопоставимом периоде годом ранее. «В динамике показателя ключевую роль сыграло сжатие профицита торгового баланса на фоне неблагоприятной международной ценовой конъюнктуры и снижения поставок основных товаров российского экспорта в натуральном выражении, частично нивелированное уменьшением отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций», — комментируют в Центробанке.

Международные резервы сократились на 10,9 млрд долларов США вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила, а также погашения суверенного внешнего долга.