Президент РФ Владимир Путин считает, что рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснять влиянием пандемии. Такое мнение он выразил на совещании по экономическим вопросам. Президент связал рост цен на продукты в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

«Рост цен на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — возмутился Путин.

Исследование: за год повседневные товары подорожали на 14% С января 2019 года стоимость товаров в магазинах изменилась чуть больше — на 18%.

Президент констатировал ухудшение социально-экономической обстановки в стране. По его словам, доходы граждан снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут. «Доходы — понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица <…>, но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?» — обозначил проблему Путин.

Президент потребовал своевременно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России. Также он потребовал при принятии решений в сфере экономики учитывать интересы российского бизнеса.