Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект депутата Максима Кудрявцева о дистанционной регистрации сим-карт и о возможности блокировать утерянные мобильные телефоны по номеру IMEI.

Как указывает автор в пояснительных материалах, так называемые серые сим-карты, чаще всего оформленные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей.

«В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора с физическим лицом, пользователи таких сим-карт могут в том числе безнаказанно совершать звонки о ложном минировании. В этой связи законопроектом предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи», — поясняет разработчик.

Документом предлагается оказывать услуги только при наличии подтвержденной учетной записи пользователя — юридического лица либо индивидуального предпринимателя — в единой системе идентификации и аутентификации, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона.

«В целях противодействия кражам мобильных телефонов законопроектом вводится понятие «идентификатор пользовательского оборудования». Большинство мобильных телефонов имеет уникальный идентификатор устройства (IMEI), который присваивается при его производстве и используется для идентификации телефонов в сетях GSM», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предусматривается право гражданина внести в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации сведения об IMEI. В случае утраты мобильного телефона абонент сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не оказывать услуги связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченное устройство. «Таким образом, злоумышленник или иное лицо не сможет пользоваться украденным или случайно найденным мобильным телефоном», — отмечает автор.