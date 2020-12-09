Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 10 декабря примут политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Да, как обычно, будет затронут вопрос реализации минских соглашений (по урегулированию конфликта на Украине. — Прим. ТАСС), в рамках которого обычно продлеваются санкции, — сказал он. — Никто не выступал против продления санкций».