Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертируемом займе, позволяющем поддержать стартапы, сообщает ТАСС. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Договор конвертируемого займа по своей природе является договором займа, который предоставляется на финансирование проекта на его первоначальном этапе. Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале (акции или доли). Чаще всего право выбора того или иного способа исполнения обязательства предоставляется кредитору. Для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его инициаторами без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах развития компании или в направлении развития, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал инвестор дает деньги в долг стартапу. В обмен стартап соглашается с тем, что при наступлении определенных условий, таких как следующий раунд инвестиций с приходом нового инвестора, выполнение определенных операционных количественных показателей эффективности и т. п., этот долг может конвертироваться в акции и (или) долю в уставном капитале. При этом инвестор, поскольку он понес дополнительные риски, дав деньги на начальной стадии, может получить акции (доли) со скидкой по сравнению с рыночными условиями входа в капитал. Если условия конвертации не соблюдены, то стартап возвращает полученный заем.

Как сообщал ранее Аксаков, основатель российской компании, используя такой инструмент, может получить инвестиции за короткий срок, привлечь финансирование по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получит гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании.



Предполагается, что появление в законодательстве РФ такого механизма инвестиций, как конвертируемый заем, будет стимулировать увеличение частных инвестиций в бизнес-проекты на стадии роста.