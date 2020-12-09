Ускорение инфляции в России вызвано в том числе и объективными факторами — сложностями предприятий в пандемию и курсом рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка... Конечно, здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции — в основном с ослаблением рубля. «Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров», — сказал он.

«Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году. Это касается прежде всего посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх. И там и там мы наметили конкретные меры», — добавил Белоусов.

Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. «Есть небольшое ускорение, в основном оно связано с повышением курса — идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится», — сказал первый вице-премьер.