Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,7775 рубля. С начала торговой сессии было проведено 46 тыс. сделок на 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,1625—73,8325 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,1475 рубля, увеличившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,5 тыс. сделок на 282,2 млн евро по курсам от 88,7375 до 89,4975 рубля за евро.

Рубль недолго радовался внешнему позитиву, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль испытал кратковременное снижение, после чего ненадолго возобновил рост, приблизившись к установленным вчера четырехмесячным вершинам, уточняет он.

«Несмотря на хороший рост глобальных площадок и нефти, рубль после восходящего импульса перешел к снижению, ускорив его на фоне отката нефтяных цен от новой дневной вершины. Таким образом, рубль продолжает демонстрировать относительную слабость и нежелание активно укрепляться вслед за ростом других рисковых активов», — комментирует эксперт.