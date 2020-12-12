В приложении «БКС Мир инвестиций» появился чат с персональным брокером, говорится в сообщении компании.

«Чат для онлайн-связи с персональным брокером в приложении «БКС Мир инвестиций» активируется автоматически при подключении соответствующего тарифа. Новая опция позволяет оперативно связаться с менеджером по персональному брокерскому обслуживанию в БКС для решения любого вопроса — от консультации до сделки», — отмечается в релизе.

Среди особенностей чата в приложении — удобство заключения сделок: поручение подтверждается непосредственно в ветке чата с помощью СМС-кода. Сейчас в чате доступна функция подачи внебиржевых поручений, в ближайшее время сервис позволит заключать и биржевые сделки.

Чат автоматически связывает клиента с его персональным брокером. При этом все поступающие сообщения отображаются во внутренней системе БКС.