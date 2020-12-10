Лишь по каждому четвертому заявлению на упрощенное банкротство начата процедура внесудебного урегулирования долгов, пишут «Известия» . Это следует из данных проекта «Федресурс». Так, с 1 сентября по 8 декабря этого года в МФЦ обратились 5 313 человек, желающих оформить внесудебное банкротство. Из них процедуру начали только по 1 387 заявлениям, 3 926 обращений забраковали и вернули заявителям. В целом с момента запуска нового правового института избавления от долгов доля одобренных решений составила 26%, возвратов — 74%, рассказали в «Федресурсе».

Отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, объяснили в Минэкономразвития. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования. Больше всего заявлений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, добавили там. Одно из главных условий для списания долгов — оконченное исполнительное производство — требует времени, пояснили в ведомстве. Сейчас идет информационная кампания вместе с представителями регионов и МФЦ, в рамках которой гражданам рассказывают о деталях новой процедуры, добавили в министерстве.

Число банкротств граждан выросло за год на 65% Только 20,7% граждан, подавших в сентябре заявление на банкротство по упрощенной схеме, смогли добиться запуска процедуры.

К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести 2,9 млн человек, у которых есть задолженность более 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Общая сумма таких обязательств с процентами составляет 595 млрд рублей. Претендентов на стандартную схему избавления от долгов через арбитражный суд — около 1,12 млн человек, они больше трех месяцев не платят по кредитам на сумму больше 500 тыс. рублей, суммарный долг с учетом процентов составляет 1,5 трлн рублей, отметил Александрович.

По словам экспертов, граждане еще не разобрались в тонкостях нового механизма, об этом свидетельствует доля отказов, которые в основном связаны с неправильным заполнением документов и отсутствием оконченного исполнительного производства в ФССП. С другой стороны, слабый спрос еще обусловлен требованиями, из-за которых отсеивается большинство потенциальных банкротов, также важно отсутствие новых возбужденных разбирательств. Вряд ли стоит ждать всплеска внесудебного банкротства граждан, считают эксперты.