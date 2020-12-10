Совокупная потеря выручки мировой банковской системы с 2020-го по 2024 год может составить от 1,5 трлн до 4,7 трлн долларов, что эквивалентно отраслевой выручке за полгода; для выхода из кризиса банкам придется серьезно пересмотреть свои бизнес-модели и максимально быстро реагировать на происходящие перемены, пишут «Ведомости» , ссылаясь на ежегодный отчет McKinsey по международному банковскому рынку.

Базовый сценарий McKinsey предусматривает, что безвозвратные потери достигнут 3,7 трлн долларов, это эквивалентно выручке глобальной банковской отрасли более чем за полгода, также рентабельность собственного капитала (ROE) банков продолжит снижаться: с 8,9% в 2019 году до 4,9% в 2020-м и до 1,5% в 2021-м; делать выбор между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет нелегко, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к обесцениванию активов, взвешенных по уровню риска, отметил партнер McKinsey Мари-Клод Надо.

По прогнозам McKinsey, в ближайшие месяцы и годы банки столкнутся с двумя волнами проблем: вначале возникнут серьезные убытки по кредитам, которые сохранятся, вероятно, до конца 2021 года; затем на фоне сдержанного восстановления мировой экономики банки столкнутся с факторами, которые будут всерьез угрожать их текущей деятельности, и эта ситуация может продлиться до 2024 года и далее, но авторы не видят больших угроз надежности банковского сектора, в том числе в России.

Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию, отмечает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Существенно вырастет роль цифровых каналов и цифровых решений, банки будут уделять повышенное внимание развитию кол-центров и удаленных офисов, однозначно будут думать об усилении своей рисковой функции в условиях пандемии и новой реальности следующих лет, адаптируя под нее стратегии помощи клиентам, стратегии более раннего понимания проблемности ситуации, наращивая набор решений, которые должны предложить, чтобы помочь клиенту выйти из кризисного положения, считают эксперты.

Негативный эффект от экономического спада из-за пандемии отразится на прибыли сектора в следующем году после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов юрлицам и физлицам, объем которых превысил 5 трлн рублей; также в следующем году ожидается снижение уровня чистой процентной маржи в связи с дальнейшим уменьшением ставок по кредитам, которое банки не смогут полностью компенсировать, отметила Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».