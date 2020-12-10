Плата за ЖКУ в среднем по России в 2021 году увеличится на 4%, это произойдет в июле, пишут «Известия» . Об этом сообщили в ФАС. Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. Распоряжение Кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

Ранее антимонопольная служба разработала проект постановления, по которому предельный порог в тарифах на электроэнергию может увеличиться сверх разрешенного в случае установки «умных» счетчиков. С 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики в квартирах должны за свой счет менять поставщики электроэнергии, а с 1 января 2022-го все они должны быть «умными». Королев заявил, что исключений сейчас не установлено, в том числе о превышении индексов из-за установки приборов учета. Вопрос об источнике средств для перехода на новые приборы и передачу показаний с них обсуждается в правительстве.

По мнению Минстроя, расходы на установку «умных» счетчиков не должны нести граждане. Приборы должны существенно сократить коммерческие потери поставщиков электроэнергии, и эта экономия в том числе позволит окупить установку новых счетчиков, считают в Минстрое. Учитывая строгое тарифное регулирование и задолженность за поставленные ресурсы, у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщили в ведомстве. Уровень изношенности коммуникаций в среднем по России сейчас составляет около 60%, даже поддержание текущего состояния требует значительных средств.

Мораторий на штрафы ЖКХ предлагают продлить на год Идею поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ.

По словам экспертов, сегодня невозможно выделить регионы с наиболее тяжелой ситуацией, поскольку нужно рассматривать финансово-экономическое состояние каждого отдельного коммунального предприятия. В целом по стране сильнее всего недофинансированы водоканалы. Стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ, нужно дать возможность регионам самостоятельно, исходя из состояния предприятий в субъектах, устанавливать тарифы. При этом необходимо улучшить адресную помощь нуждающимся гражданам для компенсации расходов на оплату ЖКУ, считают эксперты.