В 1,6 млн рублей оценивает расходы на образование и развитие ребенка средняя российская семья. В Москве такие траты значительно выше — в среднем 4,3 млн рублей. Причем 56% родителей считают, что вложения в детей не окупятся или не должны рассматриваться как окупаемые. Такие данные получены по результатам соцопроса россиян, который провели НПФ СберБанка и «Сбербанк страхование жизни».

В пятерку по расходам на образовательный цикл для детей (от раннего детства до завершения обучения в вузе) также вошли Екатеринбург с 2,2 млн рублей, Краснодар и Тюмень с 2,1 млн.

Самая большая доля родителей, вкладывающих в образование и развитие детей, в Москве (95%), Санкт-Петербурге (95%), Краснодаре (91%), Ростове-на-Дону (90%), Екатеринбурге (89%). Эти цифры выше средних по стране также во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске. В среднем по стране — 87% семей.

Наиболее популярны: спортивные секции (40%); творческие и технические кружки и школы (39%); изучение иностранных языков (21%); репетиторы (18%); дополнительное (факультативное) обучение (14%). Участники опроса также оплачивают музыкальные школы (8%), частные детские сады (6%), компьютерные курсы (6%), высшее образование (4%), частные школы (2%) и подготовку к экзаменам (2%).

Самые высокие ежемесячные расходы на образование и развитие ребенка в Москве (13,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,9 тыс.), Тюмени (8,6 тыс.), Краснодаре (8,4 тыс.), Екатеринбург (8,4 тыс.). В среднем по стране — 7,5 тыс. рублей.

Россияне считают, что финансовые вложения помогут детям: самореализоваться — 49%; расширить кругозор и развить личность — 32%; добиться творческих, спортивных или научных успехов — 10%; переехать в другой город или за границу — 2%.

Хотя большинство россиян вкладывают деньги в развитие своих детей и считают эту статью расходов наиболее приоритетной, 56% из них уверены, что подобные инвестиции никогда не окупятся или вообще не должны рассматриваться как окупаемые. Около трети опрошенных рассчитывают, что вложенное вернется им моральным удовлетворением от успехов детей. И только 15% россиян надеются, что выросшие дети будут помогать им на пенсии.