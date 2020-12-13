Промсвязьбанк (ПСБ) увеличил вдвое список категорий начисления повышенного кешбэка для клиентов Orange Premium Club, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В него включены такие популярные категории, как «одежда», «путешествия», «развлечения», «товары для дома», «товары для животных», «цветы и подарки». Среди повышенных категорий кешбэка сохраняются уже полюбившиеся клиентам «рестораны», «АЗС и авто», «спорт», «аптеки», «товары для детей», «красота».

В зависимости от своих расходов клиент может выбрать наиболее выгодный для себя вариант: получать повышенный кешбэк 5% и 10% в двух «любимых» категориях или 2% кешбэка от суммы всех покупок.

При этом менять бонусные опции и категории повышенного кешбэка можно ежемесячно. Таким образом, экономия за счет кешбэка для премиальных клиентов может составлять 72 тыс. рублей в год, уточняют в банке.