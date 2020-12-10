Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Планируется, что Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ документ на заседании 15 декабря.

Сейчас, согласно законодательству, человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Поддержан в первом чтении запрет для НПФ привлекать посредников для перевода пенсионных накоплений Закон обязывает предупреждать граждан о риске потери дохода при досрочной смене организации, которая управляет их пенсионными накоплениями, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают, отметили в Госдуме.

Законопроектом предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда. Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.

Ко второму чтению документа детально расписывается механизм проверки ПФР подлинности нотариально удостоверенной доверенности — через единую информационную систему нотариата будет направляться запрос нотариусу. Идентификация личности нотариусом может происходить удаленно. Также поправки наделяют ЦБ правом устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию и требования к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от имени НПФ.