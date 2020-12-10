В Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd. проведены пилотные операции по картам «Мир», сообщает пресс-служба платежной системы.

Совместный проект платежной системы «Мир» и BC Card Co. Ltd. был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно.



«Южная Корея является важным экономическим партнером России, и мы продолжим работать над тем, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновления перелетов между Москвой и Сеулом держатели карт смогли начать пользоваться «Миром» в этой стране во время своих деловых и туристических поездок», — прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.



BC Card планирует завершить всю необходимую подготовку и приступить к раскрытию сети банкоматов и POS-терминалов для приема карт «Мир» уже в I квартале 2021 года. После того, как все работы будут завершены, держатели карт «Мир» смогут пользоваться своими картами в устройствах, обновленных BC Card.

