Правительство РФ избавит граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

По его словам, многие семьи сейчас улучшают свои жилищные условия с помощью ипотеки и имеют возможность вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов. При этом заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности.

Правительство упростит эту процедуру, сообщил Мишустин. «Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право. Все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал ипотечный кредит», — пояснил премьер-министр.

Как он отметил, в случае положительного решения банк вернет средства налогоплательщику на его счет. «Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное – при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас», — подчеркнул Мишустин.