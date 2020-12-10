ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря.

Курс доллара повысился на 40,67 копейки, составив 73,7124 рубля (73,3057 рубля на 10 декабря). Курс евро увеличился на 19,12 копейки до 89,133 рубля (88,9418 рубля на 10 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,46 рубля (минус 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,92 рубля (минус 33 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,36—73,91 рубля за доллар и 88,84—89,33 рубля за евро.