Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг, 10 декабря, обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 13:17 мск, индекс вырос на 0,47% и достиг 3 226,88 пункта. В то же время индекс РТС увеличился на 0,88% до 1 384,51 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС в среду в очередной раз обновили многомесячные максимумы, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«По сути, краткосрочные и среднесрочные основные цели роста достигнуты, а перекупленность указывает на опасность коррекционного снижения, для реализации которого инвесторы ждали фундаментальных сигналов. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают отметки 3 180 и 1 340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день — 3 160—3 250 пунктов», — комментирует эксперт.