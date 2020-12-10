В России с января по ноябрь 2020 года было зафиксировано 174 млн кибератак через протокол для организации удаленной работы RDP, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Эксперты объясняют это массовым переходом сотрудников на удаленный режим работы: число подключений по RDP значительно увеличилось, чем и воспользовались злоумышленники. В феврале число таких атак составило 3,8 млн, а в марте — уже 11,1 млн. Пик мошеннической активности пришелся на июль (более 25,1 млн атак), в ноябре этот показатель был равен почти 18 млн.

Операторов персональных данных могут обязать сообщать об инцидентах в ФСБ Эксперты удивлены, что в законопроект об отдельной категории граждан попало требование, распространяющееся фактически на все персональные данные.

В ходе RDP-атаки злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль при помощи автоматизированных средств, а также баз распространенных и скомпрометированных паролей. В случае успеха они получают удаленный доступ к компьютеру.

Мошенники также активно эксплуатировали популярность мессенджеров и сервисов для видео- и конференц-связи, под видом которых распространяли вредоносный софт. В 2020 году компания выявила почти 1,7 млн уникальных вредоносных файлов по всему миру, маскирующихся таким образом.