Все говорят, что декабрь — лучшее время, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет, поэтому ведущие инвестшоу «Это к деньгам» решили срочно разобраться, что же это такое. Финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объясняет, чем ИИС отличается от обычного брокерского счета, когда его лучше открывать и пополнять и какие существуют типы налоговых вычетов. А руководитель инвестиционного направления Банки.ру Алексей Новиков рассказывает о возможностях, которые при этом открываются у посетителей портала.



Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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