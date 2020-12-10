Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 11 месяцев текущего года превысил 2,5 трлн рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином в четверг «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь — ноябрь 2020 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 16 трлн 527,98 млрд рублей, или 80,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 19 трлн 39 млрд 687,9 млн, или 96,8% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 80,1% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 5 трлн 511 млрд 707,9 млн рублей.



«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 2 трлн 743 млрд 371,6 млн рублей и минус 231 млрд 663,7 млн рублей соответственно», — уточняется в сообщении.

В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — октябрь 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев равнялся 1,8 трлн рублей.