Граждане РФ смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте ФНС, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму.

«Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под вычетом понимается возврат части ранее уплаченного НДФЛ (13%) в связи, например, с покупкой квартиры. Законопроект об изменениях в части первую и вторую Налогового кодекса, который подготовил Минфин, касается самых популярных у налогоплательщиков имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете», — говорится в сообщении Кабмина.

В России будет упрощена процедура получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке 👍 Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.