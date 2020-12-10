Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал о платформе оперативного оспаривания операций в Системе быстрых платежей (СБП) «Диспут +», в будущем участие в ней банков будет обязательным, уточнил он.

«Было достаточно много разговоров о том, что в СБП очень важны претензионные платежи, если деньги списали не вовремя, незаконно и так далее. Реализована платформа «Диспут +», подключение к ней банков уже началось. Эта платформа позволяет очень оперативно, по сравнению даже с карточными платежами, диспуты разрешать», — сказал Комлев журналистам.

Платформа использует наработки платежной системы «Мир», там тоже работает «Диспут +», добавил он. «Она доказала возможность разрешать диспуты в автоматизированном режиме, в течение буквально иногда нескольких минут, но, как правило, речь идет о двух-трех днях, максимум 30 дней. В классических карточных системах это уже совсем другие сроки», — пояснил Комлев.

«Это станет обязательно для участников СБП, сейчас дорабатываются последние моменты, в наших планах на 2021 год уже развитие этой диспутной системы», — добавил Комлев. Сейчас банкам уже доступна возможность поиска операций, в течение года будут добавляться новые сервисы, заключил глава НСПК.