Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, указывает ТАСС. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0%, 0,25% и минус 0,5% соответственно», — говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%.

Европейский регулятор также заявил об увеличении программы выкупа бондов на 500 млрд евро — до 1,85 трлн. Горизонт покупок в рамках программы увеличен как минимум до конца марта 2022 года. «Совет управляющих будет проводить чистые закупки до тех пор, пока не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась», — отмечается в релизе ЕЦБ. Также решено продлить реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы выкупа бондов, до конца 2023 года.



Дополнительно были изменены условия третьей серии программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам (TLTRO III, Targeted Long-Term Refinancing Operations). В частности, было решено продлить до июня 2022 года период, в течение которого будут применяться более благоприятные условия. Общая сумма, которую контрагенты смогут заимствовать в рамках операций TLTRO III, увеличена с 50% до 55% от суммы кредитов. Европейский регулятор подчеркнул, что измененные условия заимствования TLTRO III будут доступны только тем банкам, которые достигли целевых показателей эффективности кредитования.

ЕЦБ также заявил, что готов предложить четыре дополнительные операции по долгосрочному рефинансированию в 2021 году. Также регулятор продлит до июня 2022 года действие комплекса мер по смягчающим требованиям к залогу, принятых советом 7 и 22 апреля 2020-го.