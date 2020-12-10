Экономические шоки от пандемии коронавируса в данный момент усиливаются. Такое мнение высказал заместитель директора департамента исследований МВФ Антонио Спилимберго на онлайн-конференции Центробанка РФ, передает ТАСС.

«Я бы сказал, что кризис усиливается, ускоряется. Ранее существовавшие тренды ускоряются», — сообщил он.

Представитель МВФ считает, что кризисные явления нарастают во многих странах с развивающимися рынками, где до коронавируса уже имелись узкие места в тех секторах, которые уже были затронуты кризисом. По его мнению, государственные реформы в таких отраслях могли бы ускорить темпы развития экономики развивающихся стран. Так, страны, зависящие от полезных ископаемых, могут столкнуться с проблемами, и им необходимо будет ускорить переход к экономике нового типа.



Однако пандемия ускоряет и положительные тренды, такие как развитие онлайн-торговли, электронных госуслуг, заметил Спилимберго.