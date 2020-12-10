Российские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,45% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 258,31 пункта. Индекс РТС повысился на 2,35% — до отметки 1 404,68.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 5,82%, «Норильского никеля» — 3,8%, «Газпрома» — 2,09%, СберБанка — 1,78%, Московской биржи — 1,26%, МТС — 1,01%, «Яндекса» — 0,8%. Бумаги «Полюса» подешевели на 1,36%, «Магнита» — на 0,93%, Mail.ru — на 0,58%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, несмотря на нейтральные настроения за рубежом», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Рублевый индикатор продолжил обновление исторических пиков… (Индекс) РТС поднялся до очередного максимума с февраля… но до годового пика (1 651 пункт) ему пока еще далеко. В условиях силы текущего восходящего тренда перекупленность рынка отходит на второй план. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 200—3 300 пунктов», — комментирует эксперт.

«У российского фондового рынка осталась одна более-менее внятная точка опоры — нефтяной сектор. Именно на стабильность с этой стороны инвесторы и рассчитывают, по всей видимости, продолжая покупать», — считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, «самым вероятным сценарием пятницы остается снижение». «Рынок перегрет динамикой в нефти на слабом внешнем и внутреннем фоне. Риски сильной коррекции высоки», — рассуждает он.

