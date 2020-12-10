Рубль укрепился по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 73,01 рубля, уменьшившись на 85 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,57 рубля (минус 67 копеек).

С начала торгов было проведено 60,8 тыс. сделок с долларом на 3 млрд долларов и 8,1 тыс. сделок с евро на 393 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,96—73,91 рубля за доллар и 88,45—89,33 рубля за евро.



«Рубль снова растет на фоне сильной нефти и высокого спроса на отечественные активы», — констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. При этом, по его мнению, «в пятницу валютные пары могут набрать от 70 копеек до 1,5 рубля».