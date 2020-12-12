Клиентам онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь доступен обновленный раздел для оплаты страховых взносов, говорится в релизе финучреждения.

«В нем собрана вся необходимая информация об истории платежей, а также появилась возможность вручную добавить суммы взносов, уплаченных через другие банки. Теперь рассчитать сумму страховых взносов можно автоматически, а уплатить их в один клик», — отмечается в сообщении.

На основном экране появились прогресс-бары, показывающие, сколько взносов предприниматель оплатил в течение года в каждый из фондов — Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Раздел доступен в интернет-банке и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн».

