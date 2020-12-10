Связанный с основателем TCS (группы «Тинькофф») Олегом Тиньковым фонд доверительного управления продает около 4,6% группы через механизм ускоренной продажи. Как передает ТАСС, об этом в четверг вечером сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Уточняется, что фонд планирует привлечь около 300 млн долларов. Всего к размещению предлагается порядка 9 млн глобальных депозитарных расписок. Продавец сохранит за собой порядка 85% голосов в компании. Условия продажи предполагают 180-дневный запрет на отчуждение акций после размещения. Организатором размещения является «Ренессанс Капитал».

На торгах на Московской бирже расписки TCS сегодня стали одними из лидеров снижения котировок, указывает ТАСС.



Как напоминает агентство, 22 сентября стало известно о планах «Яндекса» купить TCS Group за 5,48 млрд долларов. На фоне объявления о запланированной сделке стоимость бумаг компаний резко пошла вверх. 16 октября стороны заявили о прекращении переговоров. Бумаги и «Яндекса», и «Тинькофф» отреагировали на новость падением котировок. Также Тиньков заявил, что переговоры о продаже финорганизации не были связаны с его судом в США.