Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на шесть месяцев санкций Евросоюза против России. Об этом написал в четверг глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter, передает ТАСС.

«Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении России», — написал он.



Как ранее сообщил журналистам европейский источник, решение о продлении экономических санкций против России на нынешнем саммите принималось без обсуждения. Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

