ЦБ разработал законопроект о новом порядке оценки квалификации руководящего состава профучастников рынка ценных бумаг, спецдепозитариев и управляющих компаний, НПФ, бирж и инвестиционных советников, пишет «Коммерсант» . Проект касается главы организации, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей филиалов и контролера и должен заменить действующий приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 2010 года.

Сейчас топ-менеджеры должны соответствовать трем критериям — высшее образование, опыт работы и аттестат специалиста финансового рынка. Но последний пункт отменен с середины прошлого года. ЦБ предлагает ввести три альтернативных варианта: опыт работы, свидетельство о независимой оценке квалификации либо международный сертификат. Для первого варианта опыт работы увеличен на год по сравнению с действующей нормой.

В ЦБ сообщили, что законопроект направлен на приведение отдельных законов в соответствие с требованиями закона о независимой оценке квалификации (238-ФЗ) в части «оценки квалификации работников и лиц, претендующих на работу в финансовых организациях».

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) уже направила в Госдуму предложения по смягчению нового законопроекта. Как сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, проект оговаривает требование о наличии свидетельств независимой оценки квалификации с меньшим опытом как альтернативу большему опыту работы — при наличии знаний можно отказаться от требований к опыту. Также на финансовом рынке может быть альтернатива существующей системе независимой оценки квалификации, которая была бы дешевле, проще и при этом точнее отражала потребности рынка в квалификации сотрудников.