В популярных зарубежных супермаркетах может появиться фирменная продукция, произведенная в России, пишут «Известия» . Изготовление российских товаров для иностранных торговых сетей под их собственной торговой маркой (СТМ) — новое экспортное направление, рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Ряду производителей не по силам выводить свою продукцию на внешние рынки самостоятельно, а новый канал продаж может им дать возможность достичь значимых результатов. Товары под СТМ можно быстрее вывести на полки магазинов зарубежных сетей, чем продукцию под собственным брендом. Также изготовителю СТМ не нужно доказывать ретейлеру, что его продукт покажет лучшую динамику продаж, чем уже представленные на полке сети товары, пояснили в «Агроэкспорте».

Мировой рынок продуктов питания и напитков СТМ розничных сетей вырастет до 1 трлн долларов в 2024 году с 216 млрд в 2019-м, отметили в «Агроэкспорте», ссылаясь на прогнозы ведущих международных аналитических агентств. При этом среднегодовой темп роста в течение этого времени составит 6%. По данным Nielsen, в 17 европейских странах по крайней мере каждый третий проданный продукт выпущен под СТМ. Каждая из крупных европейских продуктовых сетей имеет специализированные линейки продуктов, которые продаются исключительно под СТМ.

Директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников сказал, что изготовитель практикует такой формат сотрудничества с разными странами и торговыми сетями уже более трех лет. Например, в Грузии, Азербайджане, Таджикистане. Он подчеркнул, что проект по производству СТМ для иностранных партнеров — удобный и безопасный способ для компании сделать первые шаги на новом рынке. Руководитель инновационных проектов молочного комбината «Ставропольский» Иван Артамонов отметил, что компания рассматривает возможность сотрудничества с иностранной торговой сетью в части производства продукции под СТМ.

Производители в Европе говорят о недобросовестной конкуренции со стороны сетей и товаров под СТМ, отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Например, торговые компании создают «паразитные копии», вытесняют брендированную продукцию с полок, пояснил он.