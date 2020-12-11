Сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе – октябре 2020 года составила 604,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов сократился на 0,4%.

Самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (68,65 млрд рублей), Московской области (43,31 млрд), Санкт-Петербурге (41,89 млрд), а также в Республике Татарстан (25,85 млрд) и Краснодарском крае (24,21 млрд).

Самое серьезное сокращение объемов автокредитов в январе – октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано в Красноярском крае (-10,6%), Санкт-Петербурге (-6,6%) и Тульской области (-5,9%). В то же время рост объемов выданных автокредитов был отмечен в Новосибирской (+10,7%), Нижегородской (+10,2%) и Омской (+7,1%) областях. В Москве объемы выдачи автокредитов за 10 месяцев 2020 года сократились на 1,3%.