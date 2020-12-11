Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым чиновники в срок до 30 июня 2021 года должны представить сведения о цифровых финансовых активах. Соответствующий документ опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей федеральной государственной службы, а также федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной государственной службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным указом президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года <...>, и претендующие на замещение должностей федеральной государственной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной указом президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года <...>, представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1», — говорится в цитируемом ТАСС документе.

Президент также рекомендовал федеральным и региональным госорганам, Банку России, а также государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям руководствоваться указом при реализации полномочий, которые касаются определения порядка представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.